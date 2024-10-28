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ВТБ хочет до конца ноября получить разрешения регуляторов на консолидацию Почта банка

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает в октябре-ноябре получить разрешения от контролирующих органов на выкуп доли "Почты России" в Почта банке, сделка должна состояться до конца 2024 года, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В капитале Почта банка у ВТБ и "Почты России" равные доли (по 50% минус 1 акция), еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Александру Пахомову.

Летом 2024 года стало известно, что ВТБ планирует консолидировать 100% акций Почта банка, выкупив долю "Почты России". Банк рассчитывал закрыть сделку до конца 2024 года и присоединить Почта банк в январе 2026 года.

"Мы четко намерены завершить выкуп пакета Почты России до конца 2024 года. У нас есть два процесса ходатайств в ФАС. Первое ходатайство - о приобретении голосующих обыкновенных акций Почта банка. Второе ходатайство - это заявление в ФАС о проверке соответствия проекта соглашения о сотрудничестве ВТБ и Почты России требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации. Сейчас у Почта банка есть соглашение сотрудничества с Почтой России, мы хотим его перенести на ВТБ как правопреемника после присоединения Почта банка, и, соответственно, должны это новое соглашение (...) проверить его на антимонопольное законодательство", - пояснил Пьянов.

Он заявил, что ВТБ уже подал в ФАС ходатайство о приобретении акций Почта банка и ожидает положительного решения до конца октября. Второе заявление будет направлено в конце октября и будет иметь стандартный 30-дневный срок получения ответа от ФАС.

"Параллельно мы ходатайствовали в ЦБ о получении одобрения Банка России на приобретение обыкновенных акций Почта банка и об установлении контроля над ним. Ходатайство тоже подано, соответственно, тоже до конца октября мы его должны получить. Оно будет направлено в ВТБ после получения согласия ФАС по первому ходатайству о приобретении голосующих обыкновенных акций Почта банка", - сообщил топ-менеджер.

Независимый оценщик оценил Почта банк для сделки в 72 млрд рублей, а долю "Почты России" - в 36 млрд рублей.

"Это будут, по сути, расходы из капитала. (...) Это не та сумма, которая будет заметна для наших нормативов", - заявил Пьянов, отвечая на вопрос о влиянии сделки на нормативы достаточности капитала ВТБ.

Региональная сеть Почта банка насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек.

Дмитрий Пьянов ВТБ Почта банк ФАС Александр Пахомов Почта России Банк России
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