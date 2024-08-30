"Мосбиржа" остановит торги акциями бывшего Polymetal 26 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" со 2 сентября ограничит коды расчетов по обыкновенным акциям Solidcore (бывший Polymetal), сообщила пресс-служба площадки.

Со 2 сентября по 24 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 24 сентября (последний торговый день в "стакане Т+1" - 23 сентября). 25 сентября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 26 сентября нет допустимых кодов расчетов.

В июне Solidcore сообщила, что обратилась на "Мосбиржу" с заявлением о делистинге.