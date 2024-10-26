Совкомбанк пересмотрит прогноз по прибыли на 2024 год на фоне повышения ставки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Совкомбанк может снова понизить прогноз по прибыли на 2024 год на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщил "Интерфаксу" управляющий директор банка Андрей Оснос.

"Мы будем пересматривать прогноз по прибыли на 2024 год. Мы опубликуем МСФО 15 ноября и объявим официально", - сказал он в кулуарах конференции Smart-Lab.

Совкомбанк неоднократно снижал прогноз по прибыли на 2024 год из-за корректировки ожиданий по ключевой ставке ЦБ.

В 2023 году группа банка получила 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 14,3 млрд рублей убытка в 2022 году.

Банк ранее из-за ожидания роста ставки ЦБ скорректировал прогноз по прибыли на 2024 год и теперь не рассчитывает, что этот показатель достигнет результата 2023 года.

ЦБ 25 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 21%. Это третье подряд повышение после увеличения ставки в сентябре на 100 б.п. (до 19%) и в июле на 200 б.п. (до 18%).

"В 2025 году кредитование из-за высоких ставок замедлится. Маржа банков и лизинговых компаний снизится. Лизинг и банки будут испытывать боль. Встанет вопрос диверсификации бизнеса", - отметил Оснос.

Он напомнил, что бизнес Совкомбанка хорошо диверсифицирован.

"Нам полегче немножко будет, у нас будет ситуация получше, чем у других банков, лизинговых и страховых компаний. Для нас это будет возможность, может быть, сделать какие-то приобретения в следующем году. Мы смотрим на финансовый сектор в целом: банки, лизинг, страховщиков и финтех. Мы всегда на все смотрим. Это вопрос цены и компетенций", - заявил управляющий директор.