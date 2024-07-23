Росалкогольтабакконтроль предлагает ввести лицензирование табачной розницы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Росалкогольтабакконтроль предлагает ввести лицензирование розничной продажи табачной продукции.

"Вопрос контроля табачной розницы один из важнейших. Мы предлагаем ввести лицензирование точек продаж по аналогии с алкоголем. Чтобы этот вопрос точно так же курировали органы власти субъектов Российской Федерации. Это обеспечит дополнительные доходы бюджету и сразу же сократит долю нелегального табака на рынке", - заявил руководитель службы Игорь Алешин в интервью "Российской газете".

По его словам, к настоящему времени лицензии получили 225 участников табачного рынка, из которых 190 производителей, остальные импортеры. "При этом мы уже наблюдаем эффект от введения лицензирования в табачной отрасли: есть рост производства, есть рост поступлений акцизов, - сказал он. - Рынок обеляется. Ведь если вдруг выяснится, что производство осуществляется на незарегистрированном оборудовании, можно лишиться лицензии. Производителям такие риски не нужны".

Как сообщалось, с 1 марта 2024 года вступили в силу положения закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", которые вводят лицензирование в этих сферах. Предусмотрена также обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства продукции. Если оборудование не используется, его необходимо законсервировать.

Закон не предполагает лицензирования розничной продажи, но при этом предусмотрен запрет розничной продажи табачных изделий, никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке, вводятся отдельные ограничения по перемещению продукции, требуется обязательное наличие сопроводительных документов, маркировки при обороте.

Закон, основные положения которого вступили в силу с 1 сентября 2023 года, расширил функций бывшего Росалкогольрегулирования, наделив его правом контроля в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. Служба была переименована в Росалкогольтабакконтроль.