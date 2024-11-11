Правительство поддержало блокировку предложений онлайн-продажи никотинсодержащей продукции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает c условием доработки ко II чтению в Госдуме законопроект о блокировке в России информации о розничной онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

"Согласно проекту отзыва правительственной комиссии, законопроект поддерживается правительством при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний", - сказал источник "Интерфакса", знакомый с решением комиссии, принятым 11 ноября.

Законопроект № 650932-8 в июне в Госдуму внесла группа депутатов.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2025 года, но не ранее 90 дней со дня его официального опубликования.

Законопроектом предлагается внести в статьи 10.6 и 15.1 ФЗ № 149 "Об информации" изменения для пресечение розничной торговли дистанционным способом табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и иной продукцией, в отношении которых установлен запрет их дистанционной продажи законодательством о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Таким образом, в случае принятия социальные сети должны будут не допускать на своих площадках распространения информации, содержащей предложения о продаже такой продукции (изменения в ст.10.6), а сама такая информация будет вноситься в Единый реестр запрещенной в России информации, который ведет Роскомнадзор (изменения в ст. 15.1).

Согласно пояснительной записке, "интернет-сайты, соцсети и сервисы обмена мгновенными сообщениями стали одним из крупнейших и быстро растущих каналов распространения контрафактной и контрабандной табачной и никотинсодержащей продукции по низким ценам". Авторы законопроекта отмечают, что запрет розничной торговли дистанционным способом этой продукцией установлен ч. 3 ст.19 ФЗ № 15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма".

В проекте отзыва правительства, одобренном в понедельник, отмечается, что законопроект будет способствовать соблюдению участниками торгового оборота указанной продукции уже установленного ФЗ № 15 запрета.