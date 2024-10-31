"Винодельня Ведерниковъ" получила рекордный урожай автохтонного сорта винограда

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Винодельня Ведерниковъ" (входит в ГК "Абрау-Дюрсо"), ведущий производитель вин из автохтонных сортов винограда в РФ, в этом году собрала более 84 тонн винограда сорта "сибирьковый", что стало рекордным показателем за всю историю винодельни, сообщается в ее пресс-релизе.

"Этот исконно русский сорт винограда, ароматика которого прекрасно раскрывается как в игристых винах по классической технологии, так и в тихих", - поясняется в пресс-релизе.

Завершен сбор урожая винограда и других автохтонных сортов. Так, винограда "красностоп золотовский" было собрано более 150 тонн. Урожай сорта "цимлянский черный" превысил 115 тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель "Винодельни Ведерниковъ" Максим Тройчук, сезон 2024 года по сравнению с итогами прошлого года, ставшими рекордными для сорта "красностоп золотовский", был менее выдающимся. "Совсем по-другому ситуация сложилась с другим исконно русским сортом – "цимлянский черный", объем его урожая по сравнению с 2023 годом вырос практически в 1,5 раза", - сказал он.

Согласно пресс-релизу, общий объем переработанного урожая на винодельне превысил 1 тыс. тонн, включая как традиционные донские сорта, так и классические европейские.

"Винодельня Ведерниковъ" расположена в Ростовской области в станице Ведерниковской, где первое документальное упоминание о виноградарстве и виноделии относится к 1756 году. В 2015 году компания вошла в состав ГК "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ.

Как сообщалось, в 2023 году винодельня реализовала более 1 млн бутылок. Продажи премиальных тихих вин выросли на 31%, классических игристых вин из донских автохтонных сортов винограда – более чем в 1,5 раза, продажи красного вина "Красностоп Золотовский", выдержанного в дубовых бочках, – на 5%. Натуральные показатели компания не раскрывает.

В 2023 году компания высадила донские автохтонные сорта винограда на 5,33 га, общая площадь виноградников составила 231 га.