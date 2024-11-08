Кишинев предложил "Газпрому" обсудить поставки газа в Приднестровье после 2024 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская сторона хочет заранее обсудить с "Газпромом" поставки в Приднестровье газа после прекращения его транзита через Украину с 1 января 2025 года, заявил телеканалу Rlive министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

"Мы еще на один шаг приблизились к неопределенности. В начале ноября были тендеры на резервирование мощностей по прокачке через Трансбалканский газопровод из Турции до Молдавии, но необходимые объемы никто не зарезервировал. Это значит, что у "Газпрома" сейчас нет зарезервированной мощности по альтернативному маршруту. В декабре пройдет аукцион по резервированию мощностей на январь. Если и там не будет, значит 31 декабря мы узнаем, подписан контракт или нет, будет транзит или нет, и в какой форме он будет", - сказал Парликов.

""Молдовагаз" направила письмо, чтобы разобраться, что мы делаем, если не будет транзита через Украину. Ответ пока не получили. Я бы хотел этот ответ получить", - сообщил министр, подчеркнув, что у "Газпрома" по-прежнему остаются контрактные обязательства на поставку газа в Молдавию.

В начале октября правительство Молдавии утвердило план подготовки к отопительному сезону 2024-2025, предполагающий поддержание необходимых запасов природного газа, диверсификацию источников поставок и использование альтернативных видов топлива. Документ устанавливает необходимые меры по обеспечению энергетической безопасности республики в условиях рисков, связанных с возможным прекращением поставок природного газа "Газпромом".

Ожидается, что "Газпром" продолжит поставлять, как и предусматривается контрактом, 5,7 млн кубометров в сутки в Приднестровье, в том числе для производства электроэнергии. Однако существует риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

Молдавия в этом случае рассматривает разные варианты как поставки газа на левый берег Днестра, так и снабжения электроэнергией правого берега.

Также предполагается вариант, что в случае остановки поставок российского газа "практически все объемы электроэнергии придется закупать из других источников, кроме Молдавской ГРЭС, что может представлять определенные риски для обеспечения стабильности молдавской энергосистемы (правый берег), также существуют риски, связанные с пропускной способностью маршрутов импорта", отмечается в документе.

С октября 2022 года "Газпром" поставляет в Молдавию 5,7 млн кубометров газа в сутки, или менее 40% необходимого объема для холодного времени года. С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке.

В среднем Молдавия ежегодно потребляет 1 млрд кубометров природного газа (без учета Приднестровского региона, который использует примерно в два раза больше).