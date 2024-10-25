Президент РФ отметил, что РФ не отказывается от транзита газа через Украину

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона не отказывается от продолжения транзита газа через Украину после 2024 года, однако, судя по всему, киевские власти не планируют продлевать контракт, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Президент напомнил, что, согласно правилам работы европейской газовой отрасли, аукционы бронирования на следующий год проводятся в июле, и такой аукцион на свои мощности "Оператор ГТС Украины" не провёл. Бронирование мощностей на участке одного оператора согласуется с использованием мощностей у другого оператора - по пути следования газа, пояснил он.

Путин напомнил, что существует несколько маршрутов доставки российского газа в Европу, однако они не используются из-за решений отдельных европейских политиков.

"Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям, и мы не отказываем в этих поставках. Действующий маршрут "Ямал - Европа" через территорию Польши - поляки закрыли этот маршрут, это было их решение. Одна ветка "Северный поток 2" по дну Балтийского моря. Как мы знаем, в результате теракта газопровод "Северный поток" и одна ветка "Северного потока 2" разрушены, но одна сохранилась, она в рабочем состоянии, и только от правительства ФРГ зависит, включить этот маршрут или нет. Мы готовы поставлять и по этому маршруту. Два маршрута через территорию Украины. Один из них – это (через - ИФ) ГИС "Сохрановка", он был закрыт достаточно давно украинской стороной. Сейчас по второй ветке, через ГИС "Суджа", до сих пор поставки идут", - сказал Путин.

"Но контракт заканчивается в конце этого года, в декабре. Чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт. Во-вторых, еще в июле было нужно начать бронирование (транзитных газотранспортных - ИФ) мощностей, чтобы их кто-то использовал. Есть определенные правила энергетического рынка ЕС, и Украина взяла на себя обязательство и присоединилась к этим европейским законам. А по этим правилам нужно было заранее бронировать эти мощности для прокачки. И срок для бронирования по этому маршруту – как раз июль текущего года – он пропущен. И до сих пор, насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает", - пояснил президент.

"По европейским законам должны были это сделать в июле, потому что это большая работа – тоже забронировать эти мощности, потом нужно работать тем с теми, которые находятся на территории европейских стран и так далее. Там целая цепочка. Ну конечно, имея в виду отношение к украинским событиям в целом, - наверное все могут сделать, если захотят. Но пока никто ничего не делает. А украинские официальные лица заявляют, что они не намерены продолжать работу этого маршрута", - отметил Путин.

Он уточнил, что через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, которая находится в зоне боевых действий, газ поступает "в автоматическом режиме". "Калорийность и другие параметры определяются по другим параметрам, которые подтвердить достаточно сложно. В том числе и в этих условиях продолжение транзита по этому маршруту представляет определенную сложность", - добавил он.

"Мы никогда не отказываемся от поставок, в том числе по украинскому маршруту, но, судя по всему, Украина этого делать не собирается. Более того, совсем недавно еще раз повторили свою позицию, которая заключается в том, что продление или заключение нового контракта на транзит с российской стороной украинские газовики не планируют. Значит, они закрывают этот маршрут", - подчеркнул президент.