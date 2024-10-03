Правительство Молдавии решило снизить в два раза объем обязательных запасов газа

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии решило сократить в два раза объем обязательных запасов природного газа – с около 100 млн кубометров до примерно 50 млн кубометров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Эти объемы являются резервом для коммерческой продажи на рынке. Запасы обязана создавать госкомпания Energocom, которая занимается закупкой газа на рынке.

Министр энергетики Виктор Парликов, на которого ссылается пресс-служба, объясняет целесообразность снижения нормы запасов газа тем, что у республики уже накоплен определенный объем газа, и по этой причине у Energocom нет необходимости создавать дополнительные запасы.

Еще одна причина – ограниченные мощности для хранения газа в соседней с Молдавией Румынии.

В среднем Молдавия ежегодно потребляет 1 млрд кубометров природного газа (без учета Приднестровского региона, который потребляет примерно в два раза больше).

С октября 2022 года "Газпром" поставляет в Молдавию 5,7 млн кубометров газа в сутки, или менее 40% необходимого объема для холодного времени года. С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровский регион, который взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

В период с 1 января по 15 августа 2024 года Energocom закупила у шести европейских компаний 171 млн кубометров газа по средней цене $355,23 за 1 тыс. кубометров. По данным компании, наибольшие объемы приобретались в августе (около 78 млн кубометров) и в апреле (37 млн кубометров). Более 85% от закупаемого в 2024 году газа было продано "Молдовагазу" исходя из заявок на текущее потребление и на зимний период.

Накануне правительство Молдавии рассмотрело разные варианты поставки газа в Приднестровье, в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Различные сценарии предусмотрены планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов, который утвержден на заседании кабинета министров 2 октября.