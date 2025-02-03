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SoftBank Group и OpenAI создают СП для продажи ИИ-сервисов японским компаниям

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group и OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, объявили о создании СП в Японии для разработки и продажи ИИ-сервисов местным компаниям.

СП, получившее название SB OpenAI Japan, будет принадлежать OpenAI и компании, создаваемой SoftBank Group и ее телекоммуникационной дочкой (SoftBank Corp.).

Как сообщила SoftBank, OpenAI предоставит СП поддержку в области ИИ-исследований, технологий и разработок, в то время как SoftBank Corp. займется продажей и масштабированием технологических решений.

Кроме того, SoftBank Group будет ежегодно тратить по $3 млрд на использование решений OpenAI в компаниях самой группы.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в размере $15-25 млрд в OpenAI.

Компании уже планируют крупный проект в сфере ИИ-инфраструктуры вместе с Oracle Corp., а также госинвесткомпанией ОАЭ MGX. Ранее в этом месяце четыре компании объявили о создании СП Stargate, которое планирует вложить $500 млрд в следующие 4 года в строительство дата-центров в США для OpenAI.

SoftBank SoftBank Group США Oracle Япония OpenAI SB OpenAI Japan
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