Котировки индийского ритейлера Brainbees взлетели на 52% на дебютных торгах в Мумбаи

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цена бумаг индийского оператора магазинов с товарами для детей, беременных и новорожденных Brainbees Solutions Ltd. подскочила на 52% в первый день торгов на бирже в Мумбаи после первичного размещения акций.

Brainbees привлекла около 42 млрд рупий ($500 млн) в ходе IPO, разместив акции по 465 рупий, причем спрос на бумаги превысил объем размещения в 12 раз. На торгах во вторник цена бумаг достигала 707,7 рупий. Размещение стало третьим по величине в Индии с начала года.

Рынок IPO в Индии достиг в 2024 году $6,5 млрд, вдвое превысив показатель за аналогичный период прошлого года, отмечает Bloomberg. Крупнейшее размещение, на $733 млн, провел производитель электросамокатов Ola Electric Mobility Ltd.

Brainbees была основана в 2010 году, компания работает под брендом FirstCry и продает товары как онлайн, так и в офлайновых магазинах. В минувшем финансовом году, завершившемся 31 марта, компания зафиксировала чистый убыток в размере 3,2 млрд рупий.