В Москве открылся Дом милосердия для детей, приехавших лечиться из приграничных регионов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве в Сокольниках открылся Дом милосердия благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", который будет использоваться для временного проживания семей с детьми, приехавших из приграничных регионов для лечения и реабилитации, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она назвала этот проект примером государственного социального партнерства, когда регион полностью финансирует подготовку помещения и затем передает его хорошо зарекомендовавшей себя некоммерческой организации на длительный срок.

Здание сможет единовременно принять около 25 семей. Первый этаж полностью адаптирован для маломобильных детей и инвалидов-колясочников. На каждом этаже есть просторные кухни и столовые. В здании также есть учебные классы с регулируемой мебелью, конференц-зал, оборудованы большая игровая комната и зал для занятий лечебной физкультурой. В отреставрированной домовой церкви при Доме милосердия планируется регулярное проведение служб.

Дом милосердия расположился в историческом здании, которое в 1913 году построил архитектор Леонид Стеженский для Романовской больницы Покровской общины сестер милосердия. Здание много лет было в запустении, его реконструировали за четыре года благодаря поддержке правительства Москвы. От исторического облика сохранены наружные стены, внутри же заменены перекрытия и все коммуникации, уточнила Ракова.

Московская благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" помогает раненым и тяжелобольным детям из приграничных регионов России с 2014 года. При поддержке государства, частных и корпоративных благотворителей руководитель организации Елизавета Глинка вывезла из зоны боевых действий тысячи детей, нуждающихся в оказании квалифицированной медицинской помощи. По решению президента Владимира Путина такая помощь оплачивалась из средств государственного бюджета, после вхождения новых регионов в состав России дети получили право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС.

