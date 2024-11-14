Сбербанк хочет получить от Дмитрия Мазурова более 21 млрд рублей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк 8 ноября подал в Арбитражный суд Москвы требование о включении в реестр кредиторов владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова 21,1 млрд рублей.

Как сказано в определении на сайте суда, в соответствии с законом "О несостоятельности (банкротстве)" этозаявление подлежит рассмотрению в судебном заседании. Основание для предъявления требования в документе не называется.

Суд рассмотрит это требование 10 декабря.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня 2020 года признал обоснованным заявление Persit Services Inc. о банкротстве бизнесмена и ввел процедуру реализации его имущества. Суд включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 2 млрд 83,8 млн рублей. Финансовым управляющим бизнесмена был утвержден Алексей Харланов.

В августе 2020 года Арбитражный суд Московского округа оставил решение о банкротстве в силе. Верховный суд России 24 декабря 2020 года отказал Мазурову в отмене решения о его банкротстве.

Бизнесмен просил отменить определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января 2020 года ввел процедуру реструктуризации его долгов.

Persit Services Inc. (Маршалловы острова) просила тогда суд ввести процедуру реализации имущества, но получила отказ.

На заседании в январе 2020 года представитель иностранной компании заявил, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Заявление о банкротстве Мазурова компания подала 16 августа 2019 года.

18 октября 2019 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве Мазурова в качестве вступления в дело о банкротстве. Размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Верховный суд России 31 мая 2021 года отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о 28,5 млрд рублей долга перед "дочкой" Сбербанка России - ООО "СБК", а 4 июня - в отмене 31,2 млрд рублей долга Сбербанку. 11 июня ВС отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о законности требования у него Московским кредитным банком (МКБ) долга в размере 4,6 млрд рублей.

ВС России 16 июня 2021 года отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о законности требования у него Сбербанком РФ 125,3 млрд рублей, 18 июня - в отмене решения о законности требования у него ООО "БалтСетьСтрой" (Санкт-Петербург) 9,3 млрд рублей долга.

Арбитражный суд Москвы 5 ноября 2024 года по ходатайству финансового управляющего продлил процедуру реализации имущества Мазурова на 6 месяцев. Следующий отчет финансового управляющего должника назначен на 13 мая 2025 года.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в следственный департамент МВД РФ. Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения. Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

В декабре 2023 года Симоновский суд Москвы назначил Мазурову 10 лет колонии по обвинению в особо крупных хищениях и избиении женщины. Суд также взыскал с Мазурова более 21 млрд рублей по исковым требования Сбербанка как потерпевшего. Мазуров был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК).

Единственным нефтезаводом, находившимся под управлением "Нового потока" Мазурова, был "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн. Арбитражный суд Марий Эл 21 июля 2020 года по заявлению МКБ признал ООО "Марийский НПЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования МКБ на сумму 140,975 млн рублей.

Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью 9 млн тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод признан банкротом.

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток".

Арбитражный суд Москвы 9 ноября 2021 года признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) в лице ИФНС №28 по Москве о несостоятельности АО "Новый поток". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения, а 5 июля 2022 года признал компанию банкротом.