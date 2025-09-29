Поиск

Кассация поддержала требование Сбербанка к Дмитрию Мазурову на 21,1 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа 23 сентября поддержал требование Сбербанка о включении в реестр кредиторов владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова 21,1 млрд рублей долга перед кредитной организацией.

Как следует из картотеки суда, кассационный суд оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций.

В Арбитражном суде Москвы в январе 2020 года представитель компании Persit Services Inc. заявил, что Кунцевский суд в ноябре 2018 года удовлетворил иск его доверителя к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня 2020 года признал обоснованным заявление Persit Services Inc. о банкротстве бизнесмена и ввел процедуру реализации его имущества. Суд включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 2 млрд 83,8 млн рублей.

Верховный суд России 24 декабря 2020 года отказал Мазурову в отмене решения о его банкротстве.

ВС 31 мая 2021 года отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о 28,5 млрд рублей долга перед "дочкой" Сбербанка России - ООО "СБК", а 4 июня - в отмене 31,2 млрд рублей долга Сбербанку. 11 июня ВС отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о законности требования у него Московским кредитным банком (МКБ) долга в размере 4,6 млрд рублей.

16 июня 2021 года ВС отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о законности требования у него Сбербанком 125,3 млрд рублей.

В декабре 2023 года Симоновский суд Москвы назначил Мазурову 10 лет колонии строгого режима по обвинению в особо крупных хищениях и избиении женщины. Кроме того, суд взыскал с Мазурова более 21 млрд рублей по иску Сбербанка как потерпевшего и 1,7 млрд рублей - по требованию "Антипинского НПЗ". Мазурову следствием было вменено хищение многомиллиардных кредитов у Сбербанка, которые, как посчитало следствие, тот брал под развитие НПЗ, а фактически выводил в подконтрольные организации, а также растрата 473 млн рублей самого НПЗ. В окончательной редакции обвинения следствие также добавило Мазурову эпизод об избиении девушки-модели, предоставлявшей эскорт-услуги. Вину он не признал ни по одному из обвинений.

Девятый арбитражный апелляционный суд 19 июня 2025 года согласился с определением Арбитражного суда Москвы, который 13 февраля восстановил для Антипинского НПЗ срок для предъявления требования к Мазурову в размере 1,8 млрд рублей и включил долг в реестр кредиторов бизнесмена. 24 сентября кассационный суд поддержал требование Антипинского НПЗ к бизнесмену на 1,8 млрд рублей.

Единственным нефтезаводом, находившимся под управлением "Нового потока" Мазурова, был "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн. Арбитражный суд Марий Эл 21 июля 2020 года по заявлению МКБ признал ООО "Марийский НПЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования МКБ на сумму 140,975 млн рублей.

Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью 9 млн тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод признан банкротом.

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-я доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток".

Арбитражный суд Москвы 9 ноября 2021 года признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы в лице ИФНС №28 по Москве о несостоятельности АО "Новый поток". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения, а 5 июля 2022 года признал компанию банкротом.

Антипинский НПЗ Persit Services Арбитражный суд Москвы Марийский НПЗ Новый поток Сбербанк Дмитрий Мазуров
