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Суд приговорил к 10 годам колонии бизнесмена Дмитрия Мазурова по делу о хищениях

Суд приговорил к 10 годам колонии бизнесмена Дмитрия Мазурова по делу о хищениях
Дмитрий Мазуров
Фото: Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил 10 лет колонии строгого режима экс-владельцу Антипинского НПЗ и основателю группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову по обвинению в особо крупных хищениях и избиении женщины, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Второму фигуранту дела - бизнесмену Александру Курилову - суд назначил восемь лет колонии.

Кроме того, суд взыскал с Мазурова более 21 млрд руб. по исковым требования Сбербанка как потерпевшего, и 1,7 млрд руб. - по требованию НПЗ.

Потерпевшей по делу девушке осужденные должны будут выплатить по 500 тыс. рублей.

Мазуров был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ), Курилов - в причинении вреда здоровью, уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Мазурову следствием было вменено хищение многомиллиардных кредитов у Сбербанка, которые, как посчитало следствие, тот брал под развитие НПЗ, а фактически выводил в подконтрольные организации, а также растрата 473 млн рублей самого НПЗ.

В окончательной редакции обвинения следствие также добавило Мазурову эпизод об избиении девушки-модели, предоставлявшей так называемые эскорт-услуги.

Вину он не признал ни по одному из обвинений.

Мазуров был задержан в июле 2019 года и с тех пор находится под стражей.

В июне 2020 года бизнесмен был признан банкротом.

Новый поток Антипинский НПЗ Дмитрий Мазуров
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