"Новосталь" подала новый иск к Danieli

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Новороссийский прокатный завод (холдинг "Новосталь") взыскивает в суде еще один долг с Danieli (Италия). В случае разрешения спора в свою пользу и невыплаты долга ответчиком рассчитывает получить в собственность российские активы итальянской компании, включая нижегородский завод "Даниели Волга".

Как говорится в судебной картотеке, ООО "Новороссийский прокатный завод" подало в Арбитражный суд Ростовской области иск о взыскании с Danieli 165,517 тыс. евро процентных платежей. Обоснование задолженности в судебных материалах не приводится.

Кроме того, истец просит установить ответчику тридцатидневный срок для добровольного исполнения судебного акта с момента его вступления в силу, а по истечении установленного срока, в случае неисполнения решения суда обратить взыскание на российские активы итальянской компании. Речь идет о 99,99998% долей ООО "Даниели Волга" (завод в Нижегородской области), 100% ООО "Даниэли Хеншель Сервис" (торговое предприятие) и 100% ООО "Элсид-Чеда" (проектировщик промышленных процессов).

Все три упомянутых российских юрлица привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря.

Как сообщалось, в мае Арбитражный суд Ростовской области взыскал с Danieli в пользу новороссийского завода 4,46 млн евро, из которых 4,372 млн евро – основной долг, 88 тыс. евро – проценты, апелляционная инстанция подтвердила это судебное решение. Тогда судом был определен тридцатидневный срок на погашение долга, по истечении которого в случае невыплаты новороссийский завод мог получить в собственность российские активы Danieli, в том числе завод в нижегородском Дзержинске.

ООО "Даниели Волга" выплатило "Новороссийскому прокатному заводу" задолженность Danieli в рублях по курсу на дату оглашения резолютивной части решения (24 апреля 2024 года). Danieli представила суду платежные поручения, подтверждающие перечисление новороссийскому заводу 432,418 млн рублей и 8,9 млн рублей в счет погашения задолженности. При этом Danieli оспаривает в кассации решения судов по этому иску.

Предметом первого судебного разбирательства стали разногласия сторон по заключенному в 2018 году договору – Danieli должна была поставить заводу прокатный стан мощностью 600 тыс. тонн проката в год, но поставка не состоялась. В связи с этим Новороссийский прокатный завод потребовал в суде с Danieli уплаченную часть аванса. Danieli во встречном иске просила взыскать с завода недоплаченную часть предусмотренного договором аванса в размере 1,379 млн евро, а также пени. Суд принял решение в пользу Новороссийского прокатного завода.

Новороссийский прокатный завод в феврале 2020 года стал владельцем производственного комплекса обанкротившегося ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ, Шахты, Ростовская область), заплатив за актив 6,5 млрд рублей.

В июне 2023 года Новороссийский прокатный завод перешел под контроль ООО "Новосталь" (Москва). "Новосталь" намерена вложить 40 млрд рублей в строительство завода по производству горячекатаного листа в Шахтах, сообщалось ранее со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Компания Danieli в начале 2014 года открыла в Дзержинске Нижегородской области первую очередь завода по производству и сервисному обслуживанию металлургического оборудования. В апреле 2023 года Danieli заявила о намерениях уйти с российского рынка.