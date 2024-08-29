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Danieli заплатила присужденный судом долг Новороссийскому прокатному заводу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Итальянская Danieli заплатила "Новороссийскому прокатному заводу" (холдинг "Новосталь") долг, законность которого подтвердили арбитражные суды России, говорится в судебной картотеке.

Весной Арбитражный суд Ростовской области взыскал с Danieli в пользу новороссийского завода 4,46 млн евро, из которых 4,372 млн евро - основной долг, 88 тысяч евро - проценты, апелляционная инстанция подтвердила это судебное решение.

Согласно материалам дела, после вступления решения суда истец и ответчик заключили дополнительное соглашение к спорному контракту, по которому ООО "Даниели Волга" выплатило "Новороссийскому прокатному заводу" задолженность Danieli в рублях по курсу на дату оглашения резолютивной части решения (24 апреля 2024 года).

Danieli представила суду платежные поручения, подтверждающие перечисление новороссийскому заводу 432,418 млн рублей и 8,9 млн рублей в счет погашения задолженности.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил ходатайство Danieli об отмене обеспечительных мер, введенных в октябре прошлого года - отменил арест подконтрольных итальянской компании российских активов. Решением суда из под ареста выведены 99,99998% долей ООО "Даниели Волга" (завод в Нижегородской области), 100% ООО "Даниэли Хеншель Сервис" (торговое предприятие) и 100% ООО "Элсид-Чеда" (проектировщик промышленных процессов), и снят запрет на совершение имущественных сделок этим юрлицам.

Как сообщалось, Danieli, согласно заключенному в 2018 году договору, должна была поставить заводу прокатный стан мощностью 600 тысяч тонн проката в год, но поставка не состоялась. В связи с этим Новороссийский прокатный завод потребовал в суде с Danieli уплаченную часть аванса. Во встречном иске Danieli просила взыскать с завода недоплаченную часть предусмотренного договором аванса в размере 1,379 млн евро, а также пени.

Суд принял решение в пользу Новороссийского прокатного завода. При этом в случае невыплаты долга ответчиком в 30-дневный срок истец получал в собственность российские активы Danieli, в том числе завод в нижегородском Дзержинске.

Новороссийский прокатный завод в феврале 2020 года стал владельцем производственного комплекса обанкротившегося ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ, Шахты, Ростовская область), заплатив за актив 6,5 млрд рублей.

В июне 2023 года Новороссийский прокатный завод перешел под контроль ООО "Новосталь" (Москва). "Новосталь" намерена вложить 40 млрд рублей в строительство завода по производству горячекатаного листа в Шахтах, сообщалось ранее со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Компания Danieli в начале 2014 года открыла в Дзержинске Нижегородской области первую очередь завода по производству и сервисному обслуживанию металлургического оборудования. В апреле 2023 года Danieli заявила о намерениях уйти с российского рынка.

Ростовская область Danieli Новосталь
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