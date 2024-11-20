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Globaltrans подтвердила отсутствие перспектив скорого возврата к регулярным дивидендам

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment PLC подтвердила отсутствие перспектив скорого возврата к регулярным дивидендам.

"Дивидендная политика была отменена решением совета директоров 29 августа 2024 года. Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в обозримом будущем", - сообщила компания.

Globaltrans завершает реструктуризацию листинга, в результате которой единственной организованной площадкой для торговли ее GDR станет Международная биржа Астаны (AIX).

13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на AIX и добровольный делистинг расписок с Лондонской биржи, "Московской биржи" и "СПБ биржи".

Компания подала заявление о делистинге GDR c "Московской биржи" 7 октября, 21 октября были прекращены торги GDR Globaltrans в режиме Т+1 на "Московской бирже" в связи с предстоящим делистингом GDR с этой площадки 12 ноября. 8 октября о делистинге GDR компании с 12 ноября также объявила "СПБ биржа". Делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи планируется 22 ноября.

22 октября GDR Globaltrans были допущены к торгам на AIX. Биржа Астаны станет единственной площадкой для листинга и торгов GDR компании после завершения делистинга с Лондонской, Московской и "СПБ биржи".

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на 30 июня 2024 года составлял 64,5 тысячи единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.

Globaltrans Казахстан СПБ биржа Астана AIX Московская биржа Кайрат Итемгенов
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