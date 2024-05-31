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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

ВТБ начал выдачу ипотеки на покупку земельных участков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВТБ с 31 мая запустил ипотеку на покупку земельных участков, сообщили в пресс-службе банка.

"Клиенты могут получить до 60 млн рублей по базовым условиям банка, в том числе на цели рефинансирования ранее оформленного кредита. Максимальный срок договора может достигать 30 лет", - говорится в сообщении.

Согласно требованиям кредитной организации, приобретаемый участок должен быть не менее 300, но не более 10 тысяч кв.м, а также относиться к категории земель населенных пунктов или сельскохозяйственного назначения и использоваться для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

По оценке банка, потенциальный спрос на рынке ИЖС в России составляет до 460 тысяч домов в год.

ВТБ ИЖС
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