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Портфель углеродных единиц "СИБУРа" достиг 10,8 млн т СО2 эквивалента

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Портфель углеродных единиц "СИБУРа" составляет 10,8 млн тонн СО2 эквивалента. Об этом сообщила старший менеджер направления "Климатические инициативы и углеродное регулирование" компании Татьяна Романенкова.

"Общий совокупный объем портфеля "СИБУРа" на сегодняшний день составляет 10,8 млн тонн СО2 эквивалента, из них верифицированных единиц у нас на 3,3 млн тонн СО2 эквивалента. Туда входят – бОльшая часть – это международные наши единицы, ну и конечно же 450 тыс. тонн СО2 – верифицированных единиц в РФ", - сказала она в ходе сессии российского павильона COP29.

Романенкова отметила, что компания реализует 8 разноплановых климатических проектов, из них 7 зарегистрировано в российском реестре, один – на международной площадке Green digital platform (GDP).

СИБУР COP29
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