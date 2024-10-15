"НОВАТЭК" зарегистрировал первый климатический проект в реестре углеродных единиц

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" зарегистрировало в российском реестре углеродных единиц климатический технологический проект на базе Юрхаровского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе , сообщил "НОВАТЭК".

Проект реализуется в рамках комплексной программы экологических и климатических целей на период до 2030 года, утвержденных Советом директоров "НОВАТЭКа" в 2020 году. Проект позволит сократить выбросы парниковых газов при сжигании природного газа для утилизации промышленных стоков благодаря организации очистки таких стоков с их последующей закачкой в поглощающие скважины. Общий ожидаемый объем сокращения выбросов парниковых газов за весь период реализации проекта - до 2,5 млн т СО2-эквивалента или до 255 тысяч т СО2-эквивалента в год.

Проект получил положительное заключение от независимого органа по валидации и верификации парниковых газов и был признан отвечающим всем требованиям и критериям, установленным для таких проектов российским законодательством.