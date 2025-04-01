Годовая чистая прибыль "Евротранса" выросла на 7,4%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "ЕвроТранс" (владеет сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса") выросла в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 7,4% - до 5,5 млрд рублей, сообщил на презентации предварительных итогов компании генеральный директор и акционер "ЕвроТранса" Олег Алексеенков.

Выручка в 2024 году составила 187,3 млрд рублей, показав рост на 47,7%. "Драйверы роста этого показателя примерно те же - увеличение оптовых и розничных продаж, также важную роль в этом году играл электропроект", - сказал Алексеенков. Он добавил, что EBITDA выросла на 39,8%, до 17,2 млрд рублей.

"Конечно, на финансовые результаты повлияла ключевая ставка, инфляционные составляющие. С другой стороны, операционные показатели и выручка оказались выше, чем мы прогнозировали", - сказал глава компании.

Алексеенков рассказал, что в 2024 году "ЕвроТранс" запустил в работу две новые автозаправочные станции, еще четыре станции сейчас строятся, 45 комплексов оснащены быстрой электрозарядной инфраструктурой. "Идет достаточно активная фаза реконструкции автозаправочных комплексов, приведения их в формат универсальных АЗК. Сейчас действует 58 комплексов, до конца года их будет 62", - добавил он.

По словам Алексеенкова, в структуре выручки "ЕвроТранса" три четверти продаж составил опт, розница заняла примерно 20%. "Обращу внимание, что существенную роль начал занимать электропроект. Если в выручке электропроект составил всего 0,7%, то в структуре EBITDA уже 4,1%. Я напоминаю, в 2030 году мы прогнозируем, что до 30% EBITDA будет формировать электропроект. Еще треть - топливный сегмент, и еще 30% - сопутствующие товары", - добавил он.

"Все эти предварительные данные и предпосылки дают нам возможность предполагать, что еще 15 рублей на о/а мы доплатим в 2024 году (за четвертый квартал - ИФ). Таким образом, приняв политику ежеквартальных дивидендов, мы выплатили 2 рубля 50 копеек в первом квартале, 4 рубля 32 копейки - за второй квартал, еще 6 рублей 48 копеек - по итогам третьего квартала. Вместе с тем, считаем, что не нужно менять норму дивидендного выхода, она останется на уровне 80%, а это значит, что 15 рублей на одну обыкновенную акцию еще подлежат доплате по итогам года до 2024 года. Таким образом, 28 рублей 30 копеек ожидаемый дивиденд за весь 2024 год против 26 рублей 50 копеек по итогам 2023 года", - сказал Алексеенков.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 148 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая. Мажоритарными акционерами, согласно годовому отчету компании, являются Игорь Мартышов (45,26%), Сергей Алексеенков (10,05%), Николай Дорошенко (10,05%) и Олег Алексеенков (3,77%). В свободном обращении находятся 53 148 665 акций.