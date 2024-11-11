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Изменения в регулировании могут дополнительно осложнить дивидендный "сюрприз" ВТБ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Изменения в регулировании Банка России могут стать дополнительным осложняющим фактором для дивидендного "сюрприза" ВТБ, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ЦБ 8 ноября анонсировал ряд изменений в регулировании. В частности, регулятор ускорит повышение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала, установит надбавки к коэффициентам риска по кредитам банков крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки, а также повысит минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям.

"Мы воспринимали дивидендный "сюрприз" таким образом: у нас нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в 2025 году, но мы работали и работаем над такой возможностью, которая была бы сюрпризом по сравнению с нашей стратегической моделью. Соответственно, поэтому хуже, чем действия по стратегической модели, невозможно, лучше - возможно. Поэтому в термине "сюрприз" имелась в виду какая-то ненулевая вероятность более ранней выплаты дивидендов, сейчас этот фактор является дополнительным осложняющим обстоятельством", - заявил Пьянов.

ВТБ Дмитрий Пьянов Банк России
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