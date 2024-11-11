ВТБ оценивает потребность в капитале из-за изменения графика повышения антициклической надбавки в 120 млрд руб.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ оценивает дополнительную потребность в капитале из-за изменения графика повышения антициклической надбавки в 120 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ЦБ РФ на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования введет антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала раньше первоначального озвученного срока - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля. Так, с 1 февраля надбавка будет установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля - в размере 0,5%. Первоначальный график повышения надбавки предусматривал ее повышение лишь с 1 июля шагом на 0,25%, планов повысить надбавку до 0,5% ЦБ не озвучивал.

"Сейчас нам надо изыскать первые 60 млрд рублей к 1 февраля, соответственно, вторые 60 млрд рублей к 1 июля. Понятно, что лаг небольшой, и отчетная дата внутриквартальная, но сейчас, по сути, будем скрести по сусекам и выпекать этого колобка к установленным отчетным датам", - заявил Пьянов.

"Что такое достаточность капитала - это капитал, отнесенный к активам, взвешенным с учетом риска. Соответственно, в капитале есть компоненты проаудированной чистой прибыли. Поскольку это 1 февраля, нам придется, быть может, проаудировать чистую прибыль января, что мы никогда не делали. Это означает те вещи, по которым существовал выбор между признанием в регуляторной прибыли в 2024 году или в 2025 году, сделать выбор в пользу 2024 года, перевернуть в некоторых случаях транзакционно активы, взвешенные с учетом риска. То есть, по сути, это не какая-то одна или две волшебные серебряные пули, к сожалению. И на стороне капитала, и на стороне активов, взвешенных с учётом риска, возможен перенос новых выдач с высоким риск-весом на будущие периоды", - добавил он.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование антициклической надбавки направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики. Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.