ЦБ допустил рост чистой прибыли банков РФ в 2024 году до 3,8 трлн рублей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год до 3,3-3,8 трлн рублей с прежних ожиданий в 3,1-3,6 трлн рублей, говорится в ежеквартальном обзоре регулятора.

"Повышен прогноз чистой прибыли на 2024 год. Рост корпоративного бизнеса остается выше ожиданий начала года, что в совокупности с его текущим высоким качеством позволяет банкам сохранить темпы роста прибыли первого полугодия. В отсутствие новых шоков чистая прибыль сектора может вырасти до 3,8 трлн рублей", - говорится в обзоре ЦБ.

В 2025 году регулятор прогнозирует прибыль банков в объеме 2,7-3,2 трлн рублей (прогноз остался без изменений).

Чистая процентная маржа банковского сектора в этом году ожидается в диапазоне 4,2-4,6%, в следующем году - 4-4,4% (прогноз также не изменился). Банки все больше конкурируют за средства клиентов, что повышает стоимость фондирования и снижает чистую процентную маржу, отмечает ЦБ.

"Годовой прогноз по марже сохранен на уровне 4,2-4,6%, но учитывает возможность ее снижения в условиях конкуренции за розничное фондирование и потребности банков в постепенном восстановлении уровней норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ)", - говорится в обзоре.

ЦБ также сохранил прогноз на этот год по стоимости риска в сегменте розничного кредитования на уровне 2-2,4%. При этом регулятор снизил ожидания стоимости риска в корпоративном кредитном портфеле банков до 0,4-0,8% с 0,7-1,1%.

"Мы ожидали, что кредитный риск по корпоративному портфелю быстрее вернется к среднеисторическому уровню, поэтому прогноз понижен до 0,4-0,8%. Вероятно, стоимость риска вырастет ближе к концу года в условиях высокого финансового результата сектора, что позволит банкам более консервативно сформировать резервы на возможные потери", - отмечает Банк России.

ЦБ по-прежнему считает, что текущий уровень резервов не отражает реальный накопленный уровень риска. Во втором полугодии давление на качество по-прежнему могут оказывать риски прохождения платежей и инфраструктурные риски международных расчетов.