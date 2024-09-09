xAI Илона Маска обсуждала лицензирование ИИ-моделей в пользу Tesla

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания xAI Илона Маска обсуждала возможность предоставления доступа к своим технологиям и ресурсам автопроизводителю Tesla в обмен на долю его выручки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В частности, стороны обсуждали лицензирование моделей искусственного интеллекта xAI для нужд системы помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") и участие стартапа в выручке от нее.

Также потенциальная сделка предусматривает помощь со стороны xAI в разработке других решений для Tesla, включая голосового помощника для водителей и программное обеспечение для человекоподобных роботов Optimus.

Маск, возглавляющий Tesla, в социальной сети X написал, что автопроизводитель "много почерпнул из дискуссий с разработчиками xAI, которые помогли ускорить реализацию FSD без контроля со стороны водителя (unsupervised), но необходимости лицензировать что-то у xAI нет".

Предприниматель назвал модели xAI "гигантскими, содержащими в сжатом виде значительную часть человеческих знаний". По его словам, такие модели не запустятся на компьютере Tesla, память и пропускная способность которого существенно уступают суперсовременным ИИ-чипам H100 от Nvidia, и "мы бы и не хотели этого".

xAI была создана в июле 2023 года, а в ноябре запустила основанного на ИИ чат-бота Grok, конкурента ChatGPT.