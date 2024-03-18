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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

На Кубе прошли протесты против долгих отключений электричества

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На Кубе в некоторых городах прошли протесты в связи с продолжающимися веерными отключениями электричества и нехватки продуктов, сообщает информационный портал CiberCuba.

Демонстрация в Сантьяго-де-Куба на юго-востоке острова прошла против длительного отсутствия электроэнергии, нехватки продовольствия и неподобающего управления. В толпе звучали антиправительственные призывы и лозунг "Родина и жизнь" (название ставшей популярной песни протеста 2021 года, в которой обыгрывается официальный кубинский лозунг "Родина или смерть").

Сообщения о протестах поступают и из города Байямо. В городах Матансас и Карденас, которые расположены неподалеку от популярного кубинского курорта Варадеро, состоялись так называемые "кастрюльные марши", участники которых в качестве звукового сопровождения использовали кастрюли, крышки и поварешки.

Власти Кубы обвиняют в происходящем дестабилизирующие элементы из США.

"Некоторые люди выражают несогласие в связи с ситуацией, складывающейся с электроснабжением и обеспечением продовольствием. Этим в дестабилизирующих целях пытаются воспользоваться враги революции. В последние часы мы стали свидетелями того, как террористы, базирующиеся в США, побуждали к действиям, подрывающим порядок внутри страны", - прокомментировал протесты президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Властям в атмосфере спокойствия следует внимательно прислушиваться к требованиям народа, вести диалог и разъяснять, что предпринимается ради улучшения положения. В условиях блокады (блокады США в отношении Кубы - ИФ), которая направлена на то, чтобы задушить нас, мы продолжим мирно работать, чтобы выйти из этой ситуации", - отметил он.

В последнее время во многих городах Кубы энергоснабжение прерывается на сроки более десяти часов. Отключения электричества по районам происходят и в Гаване. Это связано с изношенностью энергосистем Кубы, в силу чего на объектах часто происходят нештатные ситуации и отключения для ремонта. На ситуацию влияет и отсутствие средств, необходимых для закупки топлива.

Варадеро Мигель Диас-Канель США Байямо Сантьяго-де-Куба Гавана Куба
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