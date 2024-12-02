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Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на канадско-американской границе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом пообещал усилить меры безопасности на общей границе, но это не гарантирует, что Трамп не станет повышать пошлины на канадские товары, сообщает телеканал CBC со ссылкой на правительственный источник.

"Источник в канадском правительстве на условиях конфиденциальности сообщил CBC News, что нет никаких гарантий, что тарифы будут отменены", - говорится в сообщении.

В то же время источник добавил, что "канадцы покинули встречу с оптимистическим настроем, считая, что решение достижимо".

Собеседник телеканала отметил, что канадских чиновников "поразило, насколько для Трампа важна проблема с фентанилом, и поэтому все, что Канада может сделать, чтобы помочь ее решить, является ключевым".

"Трюдо пообещал усилить меры безопасности вдоль границы Канады и США и, в частности, сообщил Трампу, что он увеличит число вертолетных патрулей", сообщил источник.

Как сообщалось, на прошлой неделе Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. По его словам, эта мера связана с притоком через эти страны тысяч людей, которые провозят наркотики и повышают уровень преступности в Соединенных Штатах.

Будущий американский президент, комментируя встречу с Трюдо в соцсетях, назвал ее продуктивной, уточнив, что на ней обсуждались "важные темы, которые позволят обеим странам работать вместе, чтобы разобраться с проблемой фентанила и наркотического кризиса (...), ставшего результатом нелегальной миграции".

Трамп подчеркнул, что его администрация "не будет сидеть сложа руки, пока американцы страдают от эпидемии наркомании". По его словам, Трюдо пообещал сотрудничать с Вашингтоном для решения этой проблемы.

Джастин Трюдо Канада США Трамп
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