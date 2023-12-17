Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти РФ в настоящий момент не имеют планов национализировать российский актив датского концерна Carlsberg, переданный в управление Росимуществу, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"У нас никаких национализаций в настоящее время не планируется, мы об этом говорили", - сказал он журналистам в воскресенье.

"Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны (в отношении активов российских компаний за рубежом - ИФ). Вот и все. Ни о какой национализации речь не идет", - заявил Силуанов.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами. Выручка компании в 2022 году составила 100,7 млрд рублей, чистая прибыль - до 9,95 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.

"Балтика" - одна из компаний, в которых в соответствии с указом президента РФ от 25 апреля 2023 года "О временном управлении некоторым имуществом" было введено внешнее управление. Президентом компании был назначен Таймураз Боллоев. Недавно, как сообщали "Ведомости", он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением национализировать пивоваренную компанию.

В марте 2022 года Carlsberg заявила о решении уйти из России. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен, занявший этот пост в сентябре, был еще категоричнее, заявив, что "они украли наш бизнес в России".

Минфин РФ в ответ констатировал, что "Балтика" "не находится в собственности государства", Росимущество назначено временным управляющим, который осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом. "Введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - подчеркивал Минфин в ответ на заявления СЕО Carlsberg.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в начале августа Carlsberg направил российскому руководству письмо, в котором классифицировал действия РФ как нарушения обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву, а также попросил "незамедлительно сообщить, намеревается или нет Российская Федерация выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесенных компанией". В том числе из-за невозможности получить необходимые разрешения и закрыть уже подготовленную сделку по продаже "Балтики".

По словам источника, Carlsberg сообщал, что покупателем "Балтики" должна была выступить группа "Арнест", которая чуть позже, в конце августа, объявила о приобретении российских активов другого пивоваренного концерна - Heineken. Причем за них "Арнест" заплатил символический 1 евро плюс взял на себя обязательство погасить долги российского бизнеса Heineken в 100 млн евро. За "Балтику" же, даже с учетом обязательного для сделок "на выход" 50%-го дисконта, была установлена гораздо более существенная цена - более 71 млрд рублей, сообщал источник.

В октябре "Балтика" добилась в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении Carlsberg. В итоге зарубежной компании запретили лишать российского производителя прав на часть глобальных брендов: Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage, Holsten и LAV. Эта мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества и защищает истца от необоснованного - в случае признания такового - прекращения прав на товарные знаки в результате любых недобросовестных действий", говорилось в определении суда.