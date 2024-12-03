В Кузбассе шахта "Анжерская" сократит 100 человек, но продолжит угледобычу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Кемеровской области шахта "Анжерская", единственный добывающий актив ООО "Угольная компания "Анжерская-Южная" оптимизирует численность сотрудников в связи с сокращением инвестиций, высвобождается около 100 человек, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информационной политики правительства региона.

"По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, приостановка угледобычи на предприятии шахта "Анжерская" ООО "УК "Анжерская-Южная" не планируется, на предприятии реализуются мероприятия по оптимизации численности в связи с сокращением инвестиций в целях дальнейшего развития производства. На сегодня численность (сотрудников - ИФ) предприятия составляет более 750 человек. Предприятие работает в штатном режиме, добыча угля продолжается", - говорится в ответе на запрос "Интерфакса".

Высвобождение персонала происходит "по сокращению штатной численности и по соглашению сторон". Уведомительная работа с ГУ "Центр занятости" и работниками предприятия "проведена в установленные сроки". "Высвободившихся сотрудников готовы принять на работу другие предприятия", - говорится в ответе.

Департамент напоминает, что сейчас на угледобывающих предприятиях Кузбасса "имеется дефицит рабочих кадров". "Для специалистов разного профиля предлагается 3 тысячи вакансий с заработной платой более 100 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

ООО "УК "Анжерская-Южная" в 2023 году получило 1,2 млрд рублей чистого убытка против 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ в 2022 году, выручка сократилась в 3,3 раза - до 2,8 млрд рублей.

В отчетности за 2023 год отмечалось, что в 2022 году при выручке 9,3 млрд рублей порядка 7,9 млрд рублей компания получила от реализации 1,044 млн тонн угля, еще около 1,4 млрд рублей - от продаж угольного концентрата. В 2023 году "Анжерская-Южная" реализовала только 390 тысяч тонн угля. В начале 2024 года на предприятии осуществлялся "комплекс мероприятий по заходу на угольный пласт", на котором планировалось ввести новую лаву.

"Полная посадка механизированного комплекса на угольный пласт и добыча товарного угля прогнозируется в конце апреля 2024 года. Полная отработка лавы планируется до I квартала 2025 года", - говорилось в документе.

В феврале 2024 года компания привлекла краткосрочную кредитную линию с лимитом 1 млрд рублей на пополнение оборотных средств, по состоянию на 19 марта 2024 года кредитная линия использована в размере 225,049 млн рублей.

Шахта "Анжерская" находится в Кемеровском районе области, добывает коксующийся уголь.

В середине ноября министр финансов Кемеровской области Игорь Малахов на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2025-2027 годы сообщил, что в январе-октябре 2024 года цены на коксующийся уголь снизились на 13% и составили $248 за тонну.

В сентябре в ходе Российской экономической недели начальник центра ценовых индексов Газпромбанка Наталья Порохова отметила, что в текущей ситуации у экспортера после всех логистических платежей и затрат остается порядка $25 с 1 тонны угля.