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Арестован гендиректор шахты "Инская", где работникам не платили зарплату

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте генерального директора ООО "Шахта "Инская", сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

"По итогам рассмотрения ходатайства, изучив представленный материал, выслушав мнение участников процесса, суд изменил меру пресечения в отношении генерального директора ООО "Шахта "Инская" с запрета определенных действий на заключение под стражу", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось со ссылкой на данные судебно-бухгалтерской экспертизы, с ноября 2023 по июль 2024 года перед 382 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор и бенефициар предприятия Немыкин обещал погасить задолженность сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

СУ СКР по Кемеровской области 21 октября возбудило уголовное дело ч.3 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 8 ноября сотрудники СКР задержали Немыкина, ему предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% компании принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

15 ноября ООО "УК СЛК" уведомило о своем намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Шахта "Инская".

К 18 ноября потенциальный инвестор шахты не сдержал очередное обещание погасить задолженность по зарплате.

Во вторник СКР сообщил, что выявил еще один эпизод преступной деятельности Немыкина - о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор шахты поставлял уголь по цене ниже рыночной, причинив предприятию ущерб более 54 млн рублей. Ведомство заявило, что будет добиваться его ареста.

Кемерово шахта Инская Денис Немыкин
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