Арестован гендиректор шахты "Инская", где работникам не платили зарплату

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте генерального директора ООО "Шахта "Инская", сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

"По итогам рассмотрения ходатайства, изучив представленный материал, выслушав мнение участников процесса, суд изменил меру пресечения в отношении генерального директора ООО "Шахта "Инская" с запрета определенных действий на заключение под стражу", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось со ссылкой на данные судебно-бухгалтерской экспертизы, с ноября 2023 по июль 2024 года перед 382 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор и бенефициар предприятия Немыкин обещал погасить задолженность сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

СУ СКР по Кемеровской области 21 октября возбудило уголовное дело ч.3 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 8 ноября сотрудники СКР задержали Немыкина, ему предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% компании принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

15 ноября ООО "УК СЛК" уведомило о своем намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Шахта "Инская".

К 18 ноября потенциальный инвестор шахты не сдержал очередное обещание погасить задолженность по зарплате.

Во вторник СКР сообщил, что выявил еще один эпизод преступной деятельности Немыкина - о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор шахты поставлял уголь по цене ниже рыночной, причинив предприятию ущерб более 54 млн рублей. Ведомство заявило, что будет добиваться его ареста.