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"Яндекс.Маркет" сменил операционного директора

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Новым операционным директором "Яндекс Маркета" назначен Иван Задохин, который до этого возглавлял подразделение операционного управления складской логистики и доставки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Задохин с 28 августа стал гендиректором ООО "Маркет.Операции" (материнской компанией этого юрлица является ООО "Яндекс"), сменив в должности Александра Костина.

В компании пояснили, что Костин, который ранее занимал пост операционного директора маркетплейса, принял решение продолжить развивать карьеру за пределами "Яндекса".

В середине августа ООО "Яндекс" приняло решение о реорганизации, по итогам которой маркетплейс "Яндекс Маркет" будет выделен в отдельную компанию.

"Яндекс Маркет" развивался как отдельное юрлицо в период с 2016 по 2021 гг. Часть этого времени компания входила в СП "Яндекса" и Сбербанка (само СП было зарегистрировано в Нидерландах и называлось Yandex.Market B.V.). После раздела активов СП со Сбербанком "Яндекс" принял решение о присоединении ООО.

Яндекс.Маркет ООО "Маркет.Операции" ООО "Яндекс"
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