"Софтлайн" в 2025 г. ждет оборот в размере не менее 150 млрд рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" в 2025 году ожидает оборот в размере не менее 150 млрд рублей, а также скорректированную EBITDA в диапазоне 8,5-10 млрд рублей, сообщила компания.

Соотношение скорр. чистого долга к скорр. EBITDA на конец 2025 года прогнозируется на уровне не более 2х. Также группа прогнозирует валовую прибыль на 2025 год в 43-50 млрд рублей.

"Мы придерживаемся осторожного подхода в составлении прогноза на 2025 год, который сформирован на основе консервативных допущений и не закладывает сценарии улучшения макроэкономической конъюнктуры или будущие M&A сделки", - отметил CFO "Софтлайн" Артем Тараканов.

Тем не менее, "группа нацелена расти темпами, превышающие среднерыночные" и намерена "работать над увеличением рентабельности нашего бизнеса", добавил топ-менеджер.

Кроме того, "Софтлайн" подтвердил прогноз на 2024 год, по которому оборот группы по итогам года составит не менее 110 млрд рублей, а скорр. EBITDA - не менее 6 млрд рублей. Валовая прибыль, согласно прогнозу, составит не менее 30 млрд рублей.

"Согласно прогнозным финансовым результатам на 2024 год, компания подтверждает возможность выплаты дивидендов в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2024, но не менее 1 млрд рублей исходя из дивидендной политики, утвержденной ранее", - говорится в сообщении компании.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

Оборот "Софтлайн" в 2023 году составил 91,5 млрд рублей, что на 29% превышает показатель 2022 года, сообщила компания. Скорр. EBITDA повысилась на 72% - до 4,4 млрд рублей.

Дивидендная политика группы была утверждена в июне 2023 года; согласно документу, по итогам 2025 года и в последующие годы компания намерена направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.