Сын основателя Softline Боровикова номинирован в совет директоров "Софтлайна"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" утвердил список кандидатов для избрания совета на внеочередном собрании акционеров 18 ноября, сообщила компания.

В списке лишь один кандидат не входит в нынешний состав совета. Это Сергей Боровиков - сын Игоря Боровикова, основателя международной группы Softline, из которой летом 2022 года был выделен российский бизнес, ставший впоследствии ПАО "Софтлайн". Сергей Боровиков является бенефициаром ООО "О:ЛАБС" (разработчик ПО), миноритарием которого является структура "Софтлайна".

В список кандидатов не включен Владимир Разуваев, который в августе покинул совет по собственному заявлению.

Остальные кандидаты входят в действующий состав совета: экс-президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов (сейчас возглавляет совет директоров "Софтлайна", независимый член совета), гендиректор "Софтлайн Россия" Владимир Лавров, CFO "Софтлайна" Артем Тараканов, президент ГК "Борлас" ("дочка" "Софтлайна") Алексей Ананьин, директор по инновационным проектам ООО "Девелопмент Бюро" ("дочка" "Софтлайна") Светлана Ильичева, вице-президент по инвестициям ЗАО "Софтлайн Солюшн" Елена Волотовская, а также два независимых директора - Андрей Грунин и Алексей Тарасов.

Акционерам также будет предложено рассмотреть вопрос о назначении генеральным директором ПАО "Софтлайн" Владимира Лаврова, являющегося сейчас СЕО компании. Как ранее поясняла компания, рассмотрение акционерами вопроса об утверждении Лаврова гендиректором "Софтлайна" планируется "с целью повышения качества корпоративного управления".

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC.

Softline Holding PLC летом 2022 года разделила бизнес на российский и международный. Российский бизнес после разделения был продан Игорю Боровикову за символический $1, международный - продолжил работу, сменив название на Noventiq.

Весной 2023 года Боровиков продал ООО "Аталайя" (через которое владел российским "Софтлайном") Закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду "Аксиома Капитал" под управлением ООО "Тэтис Кэпитал". В августе 2024 года управление фондом "Аксиома Капитал" перешло к ООО "Баланс Эссет Менеджмент".