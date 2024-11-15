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Совет директоров "СИБУРа" рекомендовал дивиденды за III квартал в 23,5 млрд руб.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУР Холдинга" рекомендовал акционерам проголосовать за выплату дивидендов по итогам III квартала в размере 23,5 млрд рублей (9,3 рубля на акцию), сообщила компания.

За первый квартал 2024 года компания выплатила 30,857 млрд рублей (12,04 рубля на акцию), за второй – 31,677 млрд рублей (12,36 рубля на акцию).

По итогам всего 2023 года компания направила на дивиденды 125,8 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, целью компании является направление на дивидендные выплаты не менее 50% прибыли по МСФО за соответствующий отчетный период и скорректированной на: сумму положительных и/или отрицательных курсовых разниц; сумму исключительных неденежных доходов и расходов, в том числе на сумму вознаграждений сотрудников на основе акций, полученных от имени компании, не консолидируемой в отчетность по МСФО; а также сумму разовых (нерегулярных) доходов и расходов.

По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325%.

СИБУР СИБУР Холдинг
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