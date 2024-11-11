Декабрьское решение Банка России по ставке будет зависеть от статданных

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Решение Банка России по ключевой ставке в декабре не предопределено, будет зависеть от поступающих данных, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Совет директоров допускает возможность дополнительного повышения ставки на ближайшем заседании (такой сигнал ЦБ дал по итогам октябрьского заседания - ИФ). Но хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение", - сказал Заботкин по итогам встречи фракции "Единая Россия" с руководством ЦБ.

"Декабрьское решение будет приниматься исходя из той картины экономики, экономической активности, инфляции, инфляционных ожиданий, динамики кредита, внешних условий, которую совет директоров будет видеть на середину декабря", - отметил он.

Зампред ЦБ подчеркнул, что октябрьские данные по инфляции и по росту кредитования несильно отличаются от сентябрьских. "Но та информация, которую мы последние пару недель слышим от бизнеса, предприятий и от банков, указывает на то, что в ноябре-декабре мы вполне можем увидеть замедление кредитной активности. И если эти сигналы (о замедлении спроса на кредиты при текущем уровне ставок) будут подтверждены фактическими данными, то, конечно, совет директоров будет принимать решение 20 декабря, исходя из этого изменения в динамике кредита", - сказал Заботкин.

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре, сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%, дал жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Шаг изменения ключевой ставки зависит от ее размера, сейчас минимально возможный шаг - 1 процентный пункт (п.п.), сообщил на прошлой неделе "Интерфаксу" советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Совет директоров принимает решение по ставке, исходя из того, уровня ставки, который совет директоров считает необходимым для снижения инфляции к целевому уровню", - сказал Заботкин, отвечая на вопрос, есть ли сейчас предельный уровень изменения ставки.