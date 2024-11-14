В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России при стабилизации ситуации с инфляцией будет менять денежно-кредитную политику (ДКП) плавно, чтобы избежать резкого отклонения спроса от предложения, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"Понятно, что мы не будем одномоментно снижать ключевую ставку (когда ситуация с инфляцией и инфляционными ожиданиями позволит регулятору перейти к смягчению ДКП - ИФ). Прогноз роста спроса, в том числе, потенциального, связанного с использованием сбережений, накопленных гражданами, тоже будет учитываться так, чтобы он был соразмерен с теми возможностями предложений, которые будут в тот момент. Мы будем плавно корректировать траекторию ключевой ставки, чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможностям предложения", - сказал Ганган.

По его словам, данная мера позволит избежать повторения текущей ситуации, при которой уровень спроса не соответствует возможностям производства товаров и услуг.

В октябре Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%. Ранее в ноябре зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что совет директоров ЦБ допускает возможность дополнительного повышения ставки на ближайшем заседании в декабре. При этом он отметил, что решение не предопределено, оно будет приниматься исходя из поступающих данных.