Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Замедление инфляции в ближайшие несколько месяцев не приведет к резкому изменению денежно-кредитной политики, заявил на Российском облигационном конгрессе советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Хочу подчеркнуть, что нам точно, абсолютно точно потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов. (...) Я думаю, нам потребуется, самое меньшее, 2-3 квартала, а возможно и больше, чтобы убедиться в устойчивости вот этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% (инфляции - ИФ), мы можем перейти к снижению ставки", - сказал он.

Советник также добавил, что у Банка России нет "каких-то компромиссов" в достижении ценовой стабильности.

"Общество поручило нам обеспечить ценовую стабильность и мы добьемся этого, несмотря на любые встречные ветра", - сообщил Тремасов.

В этом же выступлении Тремасов не исключил, что по итогам 2024 года инфляция может превысить 9%, что больше октябрьского прогноза ЦБ (8-8,5%).