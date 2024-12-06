Поиск

В ЦБ не видят, откуда в экономике могут появиться новые рабочие руки

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия входит в 2025 год в состоянии "очень жесткой" ситуации на рынке труда, никаких признаков изменения ситуации Банк России не видит, откуда в экономике могут появиться новые люди, непонятно, заявил на Российском облигационном конгрессе советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"От месяца к месяцу мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Наверное, в следующем году компаниям будет сложнее повышать зарплаты в силу их финансового состояния. Если в прошлом году мы имели резкий скачок прибыли по экономике, это, конечно, было мощным драйвером сохранения высокой экономической активности, и это стало важнейшим фактором повышения зарплат в течение года, то в этом году прибыли по экономике в целом, как минимум, ну не вырастут, а я думаю, что даже немного снизятся", - сказал он.

Он уточнил, что корпоративные прибыли "все равно" находятся на уровнях, близких к историческим максимумам, но динамика в этом году "умеренно негативная".

"Скорее всего, при той жесткости на рынке труда, которую мы наблюдаем, еще раз подчеркну, признаков разворота тенденций пока не видно. И даже не очень понятно, откуда они возьмутся, откуда возьмутся в экономике новые люди", - добавил Тремасов.

По данным Росстата, безработица в России в октябре снизилась до 2,3%, тем самым в пятый раз за этот год обновив исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года.

Предыдущее минимальное значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и удерживалось в течение четырех месяцев, до сентября этого года.

Общая численность безработных в России в октябре 2024 года составила 1 млн 753 тыс. человек, что на 71 тыс. ниже показателя сентября 2024 года.

Банк России Кирилл Тремасов Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греф предупредил о возможном риске стагфляции

Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Трамп назначил главу политики в сфере ИИ и криптовалют в своей администрации

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

Советник главы ЦБ допустил, что инфляция в РФ в 2024 г. превысит 9%

Советник главы ЦБ допустил, что инфляция в РФ в 2024 г. превысит 9%

"Балтика" перешла в собственность "ВГ Инвест"

Экспортированный из РФ газ продолжает оплачиваться через ГПБ, но теперь в рублях

РСПП предложит Путину поддержку инвестиций через фиксацию условий для отдельных проектов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5524 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });