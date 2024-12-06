В ЦБ не видят, откуда в экономике могут появиться новые рабочие руки

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия входит в 2025 год в состоянии "очень жесткой" ситуации на рынке труда, никаких признаков изменения ситуации Банк России не видит, откуда в экономике могут появиться новые люди, непонятно, заявил на Российском облигационном конгрессе советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"От месяца к месяцу мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Наверное, в следующем году компаниям будет сложнее повышать зарплаты в силу их финансового состояния. Если в прошлом году мы имели резкий скачок прибыли по экономике, это, конечно, было мощным драйвером сохранения высокой экономической активности, и это стало важнейшим фактором повышения зарплат в течение года, то в этом году прибыли по экономике в целом, как минимум, ну не вырастут, а я думаю, что даже немного снизятся", - сказал он.

Он уточнил, что корпоративные прибыли "все равно" находятся на уровнях, близких к историческим максимумам, но динамика в этом году "умеренно негативная".

"Скорее всего, при той жесткости на рынке труда, которую мы наблюдаем, еще раз подчеркну, признаков разворота тенденций пока не видно. И даже не очень понятно, откуда они возьмутся, откуда возьмутся в экономике новые люди", - добавил Тремасов.

По данным Росстата, безработица в России в октябре снизилась до 2,3%, тем самым в пятый раз за этот год обновив исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года.

Предыдущее минимальное значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и удерживалось в течение четырех месяцев, до сентября этого года.

Общая численность безработных в России в октябре 2024 года составила 1 млн 753 тыс. человек, что на 71 тыс. ниже показателя сентября 2024 года.