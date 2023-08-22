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Equinor изучает возможность продажи активов в Азербайджане на $1 млрд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Норвежская компания Equinor ASA изучает возможность продажи своего бизнеса в Азербайджане, в том числе доли в нефтяном проекте "Азери-Чираг-Гюнешли", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"По словам источников, норвежская энергетическая компания работает с Jefferies Financial Group Inc., чтобы оценить интерес покупателей к активам, включая 7,27%-ную долю в блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. По их словам, в результате сделки активы могут быть оценены примерно в $1 млрд", - отмечает издание.

Источники агентства заявляют, что в ближайшие недели должны быть поданы заявки на активы Equinor, "обсуждения продолжаются, и нет уверенности, что они приведут к сделке".

Equinor осуществляет деятельность в Азербайджане с 1992 года, и являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику страны. Сегодня Equinor имеет 7,27%-ю долю в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, а также в проекте трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан с долей 8,71%.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) и Equinor в 2018 году подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проекта ГНКАР и Equinor создали операционную компанию на паритетных долях (50% на 50%).

Equinor Азербайджан
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