Руководство СПбМТСБ надеется обойтись в январе-марте без рисков в бензиновом секторе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на бензин в январе-марте обычно невысок, что дает надежды обойтись без особых рисков в бензиновом секторе в ближайшие месяцы, даже несмотря на отмену запрета на экспорт, сказал в интервью "Интерфаксу" старший вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов.

"С точки зрения спроса на бензин январь, февраль и март обычно проходят более-менее спокойно. Будем надеяться, что удастся обойтись без особых рисков в бензиновом секторе в ближайшие месяцы. В любом случае, регуляторы и правительство своевременно реагируют на изменение спроса. В этом году экспорт бензинов был закрыт ближе к весеннему старту увеличения потребления, это дало положительные результаты" - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему в конце этого года поздно наступило сезонное снижение биржевых цен, он сказал: "Причин много, но на первое место я бы поставил финансовый набор: высокий курс доллара, высокая ставка Банка России, инфляция. Деньги подорожали, а биржевые продавцы и покупатели закладывают цену денег во все свои процессы. Однако, не могу сказать, что цены на СПбМТСБ под конец года находились на критических отметках. Если в текущем моменте все пересчитать, окажется, что цена топлива не такая уж высокая".

Кроме того, добавил Карпов, остаются сложности с транспортировкой товаров по железной дороге - это и проблемы с погрузкой-выгрузкой с заводов, и прием вагонов для перевозки, и простои. "Производственный фактор, наверняка, тоже влияет, только его сейчас оценить сложно, поскольку эти данные больше не публикуются. По информации Минэнерго, поставки на внутренний рынок увеличиваются, но абсолютных цифр нет. В целом это накладывает свой отпечаток на рыночную ситуацию, сказывается на спросе на бирже", - пояснил топ-менеджер.

Остаточный платежеспособный спрос в отдельные пиковые периоды достигает более 100% от объема продаж на бирже в данный торговый день. Это зависит от сезонности и объема реализации, добавил он.