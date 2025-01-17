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Все филармонии отремонтируют к 2030 году в рамках нацпроекта "Семья"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В рамках национального проекта "Семья" к 2030 году в России будут отремонтированы и оснащены все 89 филармоний, на программу предусмотрено 6 млрд рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В нацпроект "Семья" мы включили и новые направления - ремонт и оснащение филармоний, строительство детских школ искусств, ремонт библиотек. Так, к 2030 году в России будут отремонтированы и оснащены все 89 филармоний. На программу предусмотрено 6 млрд рублей. В этом году мы уже сделаем первые 12 объектов", - сказала она журналистам, представляя новые запланированные инфраструктурные мероприятия национального проекта "Семья".

Она отметила, что в новом нацпроекте Минкультуры сохранило все самые востребованные регионами инфраструктурные мероприятия по ремонту, реконструкции и оснащению театров, детских школ искусств, домов культуры, музеев, созданию модельных библиотек, переоборудованию кинозалов.

Минкультуры с 2025 года принимает участие в реализации трех национальных проектов - "Семья", "Молодежь и дети", "Эффективная и конкурентная экономика".

Минкультуры Ольга Любимова Семья
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