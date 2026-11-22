Прядь волос Джорджа Вашингтона продали на аукционе за $4 тысячи

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Прядь волос одного из отцов-основателей США Джорджа Вашингтона была продана на аукционе за $4 тысячи. Как сообщает CBS News, лот был выставлен на торгах аукционного дома Richmond Auctions.

По их данным, прядь была обнаружена коллекционером Джоном К. Латтимером, потомком Джона Гэдсби, который организовывал торжества по случаю дней рождения первого президента США в 1798 и 1799 годах. Он управлял отелями, в которых проводились мероприятия.

Вашингтон умер в конце 1799 года в возрасте 67 лет.

В документах, касающихся дочери Гэдсби от 1928 года говорится, что прядь волос он получил в знак их близкой дружбы в Вашингтоном в последние дни его жизни. По ее словам, пряж волос, помещенная в рамку, висела на стене в их доме.

Имя покупателя не разглашается.

В июле на аукционе было продано письмо Джорджа Вашингтона, за него заплатили более $109 тысяч.