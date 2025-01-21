Поиск

В программу юбилейного Берлинского кинофестиваля вошли 19 картин

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Фильмы из США, Китая, Мексики, Южной Кореи, Германии и других стран вошли в программу 75-го Берлинского кинофестиваля, всего в основном конкурсе за приз будут соревноваться 19 картин, заявили организаторы смотра.

"За "Золотого" и "Серебряного медведя" будут бороться 19 фильмов. Представлены работы из 26 стран", - сообщили организаторы.

17 картин, представленных в программе, станут мировыми премьерами. Девять режиссеров уже представляли свои фильмы на Берлинале.

Откроется смотр 13 февраля фильмом немецкого режиссера Тома Тыквера "Свет", повествующий о повседневной жизни семьи из среднего класса в мире, который стал нестабильным. В рамках церемонии актрисе Тильде Суинтон будет вручен "Почетный Золотой Медведь".

В программу фестиваля вошли "Голубая луна" американского режиссера Ричарда Линклейтера (США, Ирландия), "Что природа говорит тебе" южнокорейского режиссера Хон Сан-су (Южная Корея), "Безопасный дом" швейцарского режиссера Лионеля Байера (Швейцария, Люксембург, Франция), "Ари" французского режиссера и сценариста Леонор Серрай (Франция, Бельгия), "Мечты" мексиканского режиссера Мишеля Франко (Мексика), "Горячее молоко" британского режиссера Ребекки Ленкевич (Великобритания).

Кроме того, в конкурсную программу вошли картины "Мечты" норвежского режиссера Дага Йохана Хёугерда (Норвегия), "Континентальный '25" румынского режиссера Раду Жуде (Румыния), "Послание" аргентинского режиссера Ивана Фунда (Аргентина, Испания), "Дитя матери" австрийского режиссера Джоанны Модер (Австрия, Швейцария, Германия), "Голубая тропа" бразильского режиссера Габриэль Маскаро (Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды), "Отражение в мертвом алмазе" режиссеров Хелены Каттет и Бруно Форзани (Бельгия, Люксембург, Италия, Франция).

Также в конкурсную программу вошли работы "Жить на этой земле" Хо Мэн (КНР), "Временная метка" Катерины Горностай (Украина, Люксембург, Нидерланды, Франция), "Ледяная башня" Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия), "Что знает Мариэль" Фредерика Хамбалека (Германия), "Девушки на проводе" Вивиан Кью (КНР) и "Юнань" Амира Фахера Эльдина (Германия, Канада, Италия, Палестина, Катар, Иордания, Саудовская Аравия) и "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул" режиссера Мэри Бронштейн (США).

Берлинский фестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь". В 2025 году смотр пройдет с 13 по 23 февраля.

Берлинский кинофестиваль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

Умер кинорежиссер Дэвид Линч

Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

Российский актер Юрий Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Российский актер Юрий Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5736 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });