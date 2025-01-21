В программу юбилейного Берлинского кинофестиваля вошли 19 картин

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Фильмы из США, Китая, Мексики, Южной Кореи, Германии и других стран вошли в программу 75-го Берлинского кинофестиваля, всего в основном конкурсе за приз будут соревноваться 19 картин, заявили организаторы смотра.

"За "Золотого" и "Серебряного медведя" будут бороться 19 фильмов. Представлены работы из 26 стран", - сообщили организаторы.

17 картин, представленных в программе, станут мировыми премьерами. Девять режиссеров уже представляли свои фильмы на Берлинале.

Откроется смотр 13 февраля фильмом немецкого режиссера Тома Тыквера "Свет", повествующий о повседневной жизни семьи из среднего класса в мире, который стал нестабильным. В рамках церемонии актрисе Тильде Суинтон будет вручен "Почетный Золотой Медведь".

В программу фестиваля вошли "Голубая луна" американского режиссера Ричарда Линклейтера (США, Ирландия), "Что природа говорит тебе" южнокорейского режиссера Хон Сан-су (Южная Корея), "Безопасный дом" швейцарского режиссера Лионеля Байера (Швейцария, Люксембург, Франция), "Ари" французского режиссера и сценариста Леонор Серрай (Франция, Бельгия), "Мечты" мексиканского режиссера Мишеля Франко (Мексика), "Горячее молоко" британского режиссера Ребекки Ленкевич (Великобритания).

Кроме того, в конкурсную программу вошли картины "Мечты" норвежского режиссера Дага Йохана Хёугерда (Норвегия), "Континентальный '25" румынского режиссера Раду Жуде (Румыния), "Послание" аргентинского режиссера Ивана Фунда (Аргентина, Испания), "Дитя матери" австрийского режиссера Джоанны Модер (Австрия, Швейцария, Германия), "Голубая тропа" бразильского режиссера Габриэль Маскаро (Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды), "Отражение в мертвом алмазе" режиссеров Хелены Каттет и Бруно Форзани (Бельгия, Люксембург, Италия, Франция).

Также в конкурсную программу вошли работы "Жить на этой земле" Хо Мэн (КНР), "Временная метка" Катерины Горностай (Украина, Люксембург, Нидерланды, Франция), "Ледяная башня" Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия), "Что знает Мариэль" Фредерика Хамбалека (Германия), "Девушки на проводе" Вивиан Кью (КНР) и "Юнань" Амира Фахера Эльдина (Германия, Канада, Италия, Палестина, Катар, Иордания, Саудовская Аравия) и "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул" режиссера Мэри Бронштейн (США).

Берлинский фестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь". В 2025 году смотр пройдет с 13 по 23 февраля.