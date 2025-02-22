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Фильм "Мечты" стал обладателем главной награды Берлинале

Фильм "Мечты" стал обладателем главной награды Берлинале
Даг Йохан Хаугеруд получает "Золотого медведя" на церемонии награждения 75-го Берлинского международного кинофестиваля
Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого медведя" - главной награды 75-го международного Берлинского кинофестиваля - стала картина "Мечты" режиссёра Дага Йохана Хаугеруда, церемония объявления наград прошла в субботу.

Фильм-победитель является завершающей частью трилогии норвежского режиссёра Хаугеруда, который в своих фильмах изучает строение любви. Фильм рассказывает о девушке, влюбляющейся в своего учителя. Для того, чтобы выразить свои чувства, она заводит дневник.

Приз Большого жюри достался фильму "Голубая тропа" бразильского режиссера Габриэля Маскаро. Картина "Послание" аргентинского режиссера Ивана Фунда отмечена Специальным упоминанием жюри.

Награду за лучшую режиссуру получил китайский режиссер Хуо Менг за фильм "Жить на этой земле".

"Серебряного медведя" 75-го Берлинале за лучший сценарий получил румынский режиссер Раду Жуде за фильм "Континенталь 25".

Обладателем "Серебряного медведя" за лучшую главную роль стала актриса Роуз Бирн за роль в фильме "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" режиссера Мэри Бронштейн.

"Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана достался актеру Эндрю Скотту за роль в фильме "Голубая луна" американского режиссера Ричарда Линклейтера.

За выдающийся творческий вклад "Серебряного медведя" получила режиссер Люсиль Хадзихалилович за фильм "Ледяная башня".

В основную программу 75-го Берлинского кинофестиваля вошли фильмы из США, Китая, Мексики, Южной Кореи, Германии и других стран. Жюри кинофестиваля в этом году возглавлял режиссёр Тодд Хейнс.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь".

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