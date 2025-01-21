Фильм "Анора" уберут из онлайн-кинотеатров до оглашения номинантов на "Оскар"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Фильм Шона Бейкера "Анора" временно будет недоступен в онлайн-кинотеатрах, картина вернется на онлайн-площадки после 17 февраля, сообщили представители компании-прокатчика картины.

"С сегодняшнего дня, 21 января 2025 года, на время анонсирования номинаций и подготовки к церемонии "Оскар" фильм Шона Бейкера "Анора" временно уйдет из онлайн кинотеатров в России", - сообщили представители компании Arna Media, которая является правообладателем "Аноры" на территории РФ.

При этом, фильм по-прежнему можно будет посмотреть в кинотеатрах, а также на EST (Electronic Sell Throught) и TVOD (Transactional Video on Demand) сервисах, то есть на ресурсах, где можно покупать онлайн просмотр.

"Анора" вернется в онлайн-кинотеатры 17 февраля 2025 года, после оглашения шорт-листа номинантов награды Американской киноакадемии.

Ранее картина Бейкера была удостоена Золотой пальмовой ветви, главной награды, 77-го Каннского кинофестиваля. Действие фильма-победителя происходит в Бруклине, главная героиня - молодая секс-работница, на которой женится сын русского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всём разобраться и аннулировать брак.

В фильме снялся актер Юра Борисов, который за исполнение роли в фильме был номинирован американскую премию "Золотой глобус", премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и многие другие награды.