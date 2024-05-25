Фильм "Анора" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Режиссёр Шон Бейкер Фото: Victor Boyko/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 77-го Каннского кинофестиваля, стала картина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.

Церемония оглашения победителей прошла в субботу во Дворце фестивалей.

Действие фильма-победителя происходит в Бруклине, главная героиня - молодая секс-работница, на которой женится сын русского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, приезжают в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться и аннулировать брак. Одну из ролей в картине исполнил российский актер Юрий Борисов.

Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила драма из Индии "Все, что мы представляем как свет" режиссера Паял Кападиа.

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал португалец Мигель Гомеш за фильм "Гранд-тур".

Приз жюри достался картине "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара. Спецпризом жюри за сценарий отмечен фильм "Семя священного инжира" режиссера Мохаммада Расулофа. Также картина была удостоена приза FIPRESCI - международной федерации кинопрессы.

Лучшим актером стал Джесси Племонс за роль в фильме "Виды доброты" режиссера Йоргоса Лантимоса.

Награды за лучшую женскую роль достались сразу четырем актрисам: Карле Софии Гаскон, Селене Гомес, Зои Салдана и Адриане Пас - исполнительницам главных ролей в фильме "Эмилия Перес".

Приз за лучший сценарий получила Корали Фаржеа за свой фильм "Субстанция".

Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась картине "Арманд" режиссера Хальвдана Ульмана Тёнделя, картина была представлена в программе "Особый взгляд".

В основном конкурсе фестиваля в этом году были представлены 22 картины.

Международный Каннский кинофестиваль ежегодно проводится в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно. 77-й смотр проводился с 14 по 25 мая.