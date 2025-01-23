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"Бруталист", "Субстанция" и "Эмилия Перес" будут бороться за "Оскар"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Фильмы "Бруталист" режиссера Брэди Корбета, "Субстанция" Корали Фаржа и "Эмилия Перес" Жака Одиара будут бороться за награду в номинации "Лучший фильм" американской киноакадемии "Оскар", объявили организаторы премии в четверг.

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Среди претендентов на награду в данной номинации также "Анора" Шона Бейкери, "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева, "Конклав" Эдварда Бергера, "Мальчишки из "Никеля" Рамелла Росса, "5 сентября" Тима Фельбаума, "Боб Дилан: Никому не известный" Джеймса Мэнголда, "Я все еще здесь" Кейси Аффлека и "Злая: Сказка о ведьме Запада" Джона Чу.

Лучшим режиссером может стать Шон Бэйкер ("Анора"), Брэйди Корбет ("Бруталист"), Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный"), Жак Одиар ("Эмилия Перес"), Корали Фаржа ("Cубстанция").

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Синтия Эриво за фильм "Злая: Сказка о ведьме Запада", Карла Гаскон за картину "Эмилия Перес", Майки Мэдисон за фильм "Анора", Деми Мур за "Субстанцию" и Фернанда Торрес за фильм "Я все еще здесь". Лучшим актером может стать Эдриан Броуди за фильм "Бруталист", Тимоти Шаламе за фильм "Боб Дилан: Никому не известный", Колман Доминго за фильм "Синг-Синг", Рэйф Файнс за работу в фильме "Конклав" и Себастиан Стэн за роль в фильме "Ученик. Восхождение Трампа".

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Анора", "Бруталист", "Настоящая боль", "5 сентября" и "Субстанция". За награду за лучший адаптированный сценарий поборются картины "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Эмилия Перес", "Мальчишки из "Никеля"" и "Синг-синг".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Моника Барбаро за фильм "Боб Дилан: Никому не известный", Ариана Гранде за фильм "Злая: Сказка о ведьме Запада", Фелисити Джонс за фильм "Бруталист", Изабелла Росселлини за фильм "Конклав", Зои Салдана за фильм "Эмилия Перес". В аналогичной мужской номинации представлены Юра Борисов за фильм "Анора", Киран Калкин за фильм "Настоящая боль", Эдвард Нортон за фильм "Совершенный незнакомец", Гай Пирс за фильм "Бруталист", Джереми Стронг за фильм "Ученик".

Лучшим анимационным фильмом может стать "Течение", "Головоломка 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" и "Дикий робот".

За награду в номинации "Лучший международный фильм" представлены "Я все еще здесь" (Бразилия), "Девушка с иглой" (Дания), "Эмилия Перес" (Франция), "Семя священного инжира" (Германия), "Поток" (Латвия).

Церемония вручения наград 97-й премии пройдет 2 марта.

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