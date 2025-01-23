Российский актер Юрий Борисов номинирован на “Оскар"

Фото: Tracey Biel/Variety via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Актер Юрий Борисов стал номинантом американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана", список претендентов на награду был оглашен в четверг.

Борисов выдвинут на награду за роль в фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. Он стал первым актером из России, номинированным на премию в данной категории.

Также среди номинантов на премию в данной категории Киран Калкин за фильм "Настоящая боль", Эдвард Нортон за фильм "Совершенный незнакомец", Гай Пирс за фильм "Бруталист", Джереми Стронг за фильм "Ученик".