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У Новодевичьего монастыря построят здание для ГИМ площадью 10,5 тысячи кв. м

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Площадь Экспозиционно-выставочного центра Государственного исторического музея, который построят у Новодевичьего монастыря в Москве, составит 10,5 тысячи квадратных метров, сообщила руководитель дирекции по строительству уникальных объектов публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Наталья Зарубина.

На пресс-конференции она представила художественный проект будущего центра.

"На участке чуть более 7 тысяч кв. м расположился объект 10,5 тысячи кв. м. В наше здание нам удалось вместить практически все помещения, которые отвечают требованиям музея: это и фондохранилище, это и технические помещения, это (...) и образовательные центры, и конференц-зал на 140 мест", - сказала она.

Зарубина напомнила, что основные строительно-монтажные работы завершат к концу 2025 года, а в 2026 году объект откроют. В здании пять этажей - один подземный и четыре надземных. Зона главного входа будет выделена витражными конструкциями.

Президент Владимир Путин в середине мая 2018 года поручил правительству Москвы создать экспозиционно-выставочный музейный центр вблизи Новодевичьего монастыря. Мэрии при участии Русской православной церкви поручено было рассмотреть вопрос о предоставлении ГИМу земельного участка по адресу: город Москва, Лужнецкий проезд, владения 13, 15, для создания экспозиционно-выставочного музейного центра. В случае невозможности его предоставления должен быть предоставлен другой земельный участок необходимой площади в шаговой доступности от Новодевичьего монастыря.

В июле 2021 года правительство выделило 350 млн рублей на это строительство. Как сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ГИМ, в новом здании планируется разместить часть коллекции Исторического музея, а также создать экспозицию, посвященную истории Новодевичьего монастыря и русского православия. Центр планировали открыть в 2024 году.

Москва ГИМ правительство Новодевичий монастырь Наталья Зарубина
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